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Фигурист Костомаров стал самостоятельно дышать

Источник:
Sibnet.ru
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Состояние фигуриста Романа Костомарова заметно улучшилось за последние дни, сообщили два источника в окружении фигуриста.

Один из источников рассказал РБК, что на данный момент в состоянии Костомарова наметились заметные улучшения. Другой отметил, что фигурист чувствует себя лучше, отметив, что спортсмен начинает дышать самостоятельно без вспомогательного оборудования.

Костомаров после госпитализации 10 января с поражением легких из-за вирусно-бактериальной инфекции провел две недели на ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация, используется при острой тяжелой дыхательной недостаточности).

По данным СМИ, он перенес операции по ампутации на кистях и стопах, а также два инсульта.

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