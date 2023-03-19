Фигурист Костомаров стал самостоятельно дышать

Состояние фигуриста Романа Костомарова заметно улучшилось за последние дни, сообщили два источника в окружении фигуриста.

Один из источников рассказал РБК, что на данный момент в состоянии Костомарова наметились заметные улучшения. Другой отметил, что фигурист чувствует себя лучше, отметив, что спортсмен начинает дышать самостоятельно без вспомогательного оборудования.

Костомаров после госпитализации 10 января с поражением легких из-за вирусно-бактериальной инфекции провел две недели на ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация, используется при острой тяжелой дыхательной недостаточности).

По данным СМИ, он перенес операции по ампутации на кистях и стопах, а также два инсульта.