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Медведев призвал американцев отправить Байдена на свалку истории

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента

Американцы должны вернуть себе свою страну и отправить семью Байденов на «свалку истории», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал предупреждение бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Экс-глава Белого дома сообщил, что во вторник, 21 марта его арестуют и призвал граждан США поддержать его.

«Придурки в Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего. Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона! Отправьте на вонючую свалку истории коррумпированную клику безумных свиноукрофилов — отца и сына Байденов!» — написал Медведев в своем телеграм-канале.

На следующей неделе Трампу могут предъявить обвинения в том, что он якобы заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их романе несколько лет назад.

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