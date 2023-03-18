Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины в субботу, следует из данных официального ресурса по оповещению. Власти регионов призывают граждан срочно пройти в укрытия.

Первые сигналы поступили в 09.07 по местному времени (10.07 мск) из Киева и Днепропетровской области. Позже вся территория страны оказалась в «красной» зоне.

В ночь на 18 марта взрывы прогремели в городе Новомосковске Днепропетровской области, местные власти заявили о серьезном повреждении объекта инфраструктуры.

Россия начала наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — после того, как утром 8 октября произошел теракт на Крымском мосту. Москва возложила ответственность за взрыв на украинские спецслужбы.