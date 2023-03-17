VK продала киберспортивную команду Virtus.pro

Корпорация VK продала киберспортивный клуб Virtus.pro новым владельцам за 174 миллиона рублей, сообщается в финансовом отчете корпорации за 2022 год.

Сделка состоялась в четвертом квартале прошлого года, балансовая стоимость проданного актива составила 161 миллион рублей. Прибыль компании — 13 миллионов, указывается в финансовом документе.

Смена владельца Virtus.pro была анонсирована осенью 2022 года — после введения санкций в отношении российского клуба. Новым инвестором и генеральным директором киберспортивного клуба стал предприниматель Арам Караманукян.

В последние годы Virtus.pro вошла в топ-5 киберспортивных организаций в мире по призовым, состав по Dota 2 занял 5-6 место на The International 10, а ростер по CS:GO вошел в десятку лучших команд мира.