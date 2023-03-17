Эксперт перечислил самые легко продающиеся автомобили

Японские автомобили Toyota и Honda продаются на вторичном рынке в России быстрее всего, сообщил основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

«В основном люди предпочитают японские машины стоимостью от 850 тысяч до 1,1 миллиона рублей. Это хетчбэки Honda Civic, Toyota Corolla, а также седаны Honda Accord и Toyota Camry. Такие машины продаются на рынке быстрее всего», — цитирует Рогова «Газета.Ru».

По его словам, японский автомобиль в возрасте до 10 лет, в хорошем состоянии, с «автоматом», небольшим пробегом и необходимым набором опций можно реализовать за несколько часов с момента публикации объявления.

Немногим дольше продаются на рынке Hyundai Solaris, Kia Rio, и Volkswagen Polo, но здесь есть риск нарваться на такси с большим пробегом, а за хороший экземпляр придется отдать больше, чем 1,1 миллиона рублей, предупредил собеседник.

Хуже всего, по словам Рогова, продаются французские автомобили Peugeot и Citroen, а также британские Land Rover и Jaguar.