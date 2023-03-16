Samsung оправдала обман со снимками Луны

Samsung опубликовала статью с подробным описанием работы технологии Space Zoom. Компания подтвердила использование нейросетей для создания снимков Луны.

Пользователь Reddit с ником ibreakphotos обнаружил, что снимки Луны с функцией Space Zoom получаются красивыми и качественными не из-за возможностей камеры, а благодаря работе нейросетей, оптимизирующих фото. Иногда они даже дорисовывают несуществующие элементы.

Samsung опубликовала большой материал с разъяснением того, как работает режим оптимизации. Компания подтвердила использование ИИ для обработки фото и объяснило это тем, что фотографии Луны не всегда получается сделать четкими из-за облаков, различной интенсивности освещения и использования зума.

Работа проходит в три этапа. Сначала опция Super Resolution делает десять снимков и объединяет их в один, ликвидируя шум. Затем Zoom Lock стабилизирует изображение и убирает размытость. Нейросеть проводит окончательную шлифовку и именно на этом этапе могут появиться несуществующие кратеры или тени.

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В материале отмечается, что ИИ прошел обучение на множестве фотографий Луны и способен исправить фото сделанные в плохую погоду или, как в эксперименте ibreakphotos, низкокачественные картинки. Нейросеть сверяет данные камеры с эталоном и стремится дать качественный результат.