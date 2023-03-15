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Apple разработала жестовое управление системами умного дома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Luke Chesser / Unsplash License

Apple подала заявку на патент «Управления жестами для нескольких устройств». Система позволит управлять компонентами умного дома с помощью жестов, например, включать и выключать его одним взмахом.

В патентной документации сообщается, что Apple предлагает привязать управление к одному «первичному устройству». Оно будет считывать определённые жесты пользователя, интерпретировать их и сопоставлять с заданными командами.

Apple пока не определилась, каким именно будет первичное устройство, в патентной документации схематично изображены часы. В описании указано, что система будет использовать акселерометр, гироскоп и магнитометра, его могут оснастить и камерой, чтобы распознавать положение в пространстве аналогично VR-очкам.

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Сроки воплощения патента в реальность пока неизвестны. Система проходит регистрацию и Apple не дала никаких официальных комментариев по ее производству.

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