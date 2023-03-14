Пользователь обнаружил обман в работе «космической съемки» Samsung

Пользователь Reddit с ником ibreakphotos доказал, что Samsung обманывает при съемке космоса и Луны с функцией Space Zoom. Технология на самом деле применяет нейросеть для генерации красивых картинок.

Пользователь взял изображение Луны из интернета, уменьшил его до формата 170х170 пикселей, что исключило детализацию и затем растянул снимок в четыре раза. Ibreakphotos сымитировал ночное время в темной комнате и сфотографировал «Луну» с использованием Space Zoom.

Снимок получился лучше оригинала, на нем появились детали, которых небыло на изначальном изображении, например, отсутствовавшие ранее кратеры.

Пользователь считает, что Samsung «натренировала» нейросеть на тысячах реальных изображений и подключила к Space Zoom, чтобы та редактировала снимки, что и приводит к появлению новых элементов на фото.

В треде на Reddit информация вызвала шквал критики в адрес Samsung. Пользователи разочарованы тем, что функция, преподносимая как выдающаяся особенность камеры Galaxy S23, оказалась обманом. Официального комментария компании пока не поступало.