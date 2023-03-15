Кремль отреагировал на слухи о начале новой волны мобилизации

Кремль не обсуждает возможность проведения второй волны мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас нет таких обсуждений», — сказал ТАСС Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Тема возникла на фоне сообщений воронежских властей о вручении повесток мужчинам по месту проживания и на работе. При этом в правительстве региона подчеркивали, что единственная цель этого - уточнение данных воинского учета.

Министерство обороны России 10 марта сообщило, что не проводит и не планирует дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации.