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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кремль отреагировал на слухи о начале новой волны мобилизации

Источник:
ТАСС
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Кремль не обсуждает возможность проведения второй волны мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас нет таких обсуждений», — сказал ТАСС Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Тема возникла на фоне сообщений воронежских властей о вручении повесток мужчинам по месту проживания и на работе. При этом в правительстве региона подчеркивали, что единственная цель этого - уточнение данных воинского учета.

Министерство обороны России 10 марта сообщило, что не проводит и не планирует дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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Топ комментариев

nicollaich

Как американцы относятся к индейцам и афроамериканцам? Первых уничтожили, вторых насильно привезли в...

userkc

уверен, крайне положительное мнение у американцев к самим себе

Wolf Hound

В анус пускай это мнение себе засунут. Нам вообще п.....

paramedic

А как же анонимность?Ничего ему теперь не достанется.Братки отожмут.