Страховку по вкладам разрешили оформлять через «Госуслуги»

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий клиентам лопнувших банков обращаться за возмещением по депозитам в Агентство по страхованию вкладов дистанционно через портал «Госуслуг».

По действующим нормам для получения страховки вкладчик должен лично прийти с паспортом в офис Агентства по страхованию вкладов или уполномоченного банка-агента. Закон позволит обратиться за возмещением в электронной форме.

Для этого потребуется использовать единую систему идентификации и аутентификации. При этом компенсацию по вкладам можно будет направлять в безналичной форме по реквизитам карты «Мир». Сегодня страховку можно получить только через банки-агенты.

Закон вступает в силу со дня официальной публикации. Но его основные положения заработают лишь с 2024 года.