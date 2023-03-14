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Страховку по вкладам разрешили оформлять через «Госуслуги»

Источник:
«Прайм»
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портал Госуслуг
Фото: © Sibnet.ru

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий клиентам лопнувших банков обращаться за возмещением по депозитам в Агентство по страхованию вкладов дистанционно через портал «Госуслуг».

По действующим нормам для получения страховки вкладчик должен лично прийти с паспортом в офис Агентства по страхованию вкладов или уполномоченного банка-агента. Закон позволит обратиться за возмещением в электронной форме.

Для этого потребуется использовать единую систему идентификации и аутентификации. При этом компенсацию по вкладам можно будет направлять в безналичной форме по реквизитам карты «Мир». Сегодня страховку можно получить только через банки-агенты.

Закон вступает в силу со дня официальной публикации. Но его основные положения заработают лишь с 2024 года.

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Экономика #Деньги
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