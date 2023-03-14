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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Киев решил продолжать битву за Артемовск

Источник:
Sibnet.ru
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Ставка Верховного главнокомандующего Украины приняла решение продолжать удерживать Артемовск, сообщается на сайте офиса президента Владимира Зеленского.

«Рассматривая ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены ставки выразили общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города», — говорится в сообщении.

Командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский ранее назвал ситуацию в Артемовске сложной для ВСУ. По его словам, российские военные наступают по нескольким направлениям, угрожая украинской обороне и продвигаясь к центральным районам города.

Во вторник российские силы взяли под контроль одно из помещений на Артемовском заводе по обработке цветных металлов, где в конце декабря Зеленский награждал бойцов ВСУ. Предприятие находится в центре города.

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