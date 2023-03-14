Южная Корея задумалась о создании ядерного оружия

Мэр Сеула О Се Хун выступил за разработку в Республике Корея собственного ядерного оружия.

«Северная Корея практически достигла успеха в миниатюризации и уменьшении веса тактического ядерного оружия и имеет по крайней мере десятки боеголовок. Мы пришли к ситуации, когда сложно убедить людей в том, что мы должны воздерживаться от разработки ядерного оружия и придерживаться денуклеаризации», — цитирует ТАСС мэра Сеула.

О Се Хун является одним из видных членов правящей консервативной партии «Гражданская сила» и может попробовать свои силы на президентских выборах в 2027 году. В качестве мэра столицы он руководит учениями гражданской обороны в Сеуле, в агломерации которого проживает почти половина населения страны. О Се Хун и ранее выступал в поддержку ядерной программы.

«Сначала международное сообщество может сопротивляться [ядерной программе в Республике Корея], но я считаю, что мы заручимся большей поддержкой в конечном счете», — отметил мэр.

В США считают, что заявления южнокорейских официальных лиц о независимой ядерной программе призваны лишь оказать давление на Вашингтон с целью добиться от него большего участия Сеула в планировании операций американских ядерных средств.