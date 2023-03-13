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Онлайн-сервисы напомнят россиянам о грядущей оплате

Источник:
«Коммерсантъ»
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Оплаты фильмов в Wink
Фото: © Sibnet.ru

Интернет-сервисы обяжут уведомлять пользователей о планируемом списании средств за подписку с помощью push-уведомлений или электронных писем, соответствующий закон внесут в Госдуму до конца весенней сессии.

Разработка документа началась еще в прошлом году. Изначально предполагалось, что уведомление о приближающемся списании средств должно быть направлено клиенту за сутки и содержать кнопку, позволяющую отключить подписку.

Теперь в законопроекте говорится, что вместо кнопки отказа от подписки в уведомлениях или письмах клиентам будет отправляться ссылка на пользовательское соглашение и другую информацию о подписке.

Обсуждение проекта продлилось целый год из-за серьезного противодействия бизнеса. Операторы боялись, что кнопка лишит компании «спящих подписчиков» — клиентов, которые, оформили пробную подписку на месяц и забыли от нее отказаться.

По оценке экспертов, сейчас многие компании и так уведомляют пользователей об окончании подписки и будущем списании средств за нее, однако примерно 20% потребителей не получают таких сообщений.

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Snikolas

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slavaynin

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nicollaich

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slavaynin

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