Деловых кабанов сняли на видео в Красноярском крае

Группа кабанов, шедшая по звериной тропе, разрывая снег в поисках пищи, попали на кадры видеорегистратора, сообщает пресс-служба Объединенной дирекции заповедника «Саяно-Шушенский».

«Кабаны попали в кадр на горном хребте вблизи ручья. Вероятно, они переходили через этот хребет вниз к ручью. Когда мы пошли проверять фотоловушку, то видели кабанью тропу, по вытоптанной на снегу тропе было очень удобно подниматься до места установки фотокамеры. Внизу, в пойме ручья расположены большие поляны, которые были все вытоптаны и перекопаны кабанами», — рассказал начальник научного отдела Роман Афанасьев.

На видео группа кабанов из четырех особей передвигается по звериной тропе, разрывая снег в поисках пищи. Кабаны задержались ненадолго у дерева и тщательно обнюхали его. Это дерево — маркировочная точка для многих животных в заповеднике.

В последние годы численность кабана на территории Саяно-Шушенского заповедника стабильна и составляет около 70 особей. Животные хорошо себя чувствуют, что подтверждают регулярные снимки с фотоловушек, а также многочисленные следы, оставленные кабанами в результате «раскопок» в поисках чего-то съестного.