НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Деловых кабанов сняли на видео в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
199 0

Группа кабанов, шедшая по звериной тропе, разрывая снег в поисках пищи, попали на кадры видеорегистратора, сообщает пресс-служба Объединенной дирекции заповедника «Саяно-Шушенский».

«Кабаны попали в кадр на горном хребте вблизи ручья. Вероятно, они переходили через этот хребет вниз к ручью. Когда мы пошли проверять фотоловушку, то видели кабанью тропу, по вытоптанной на снегу тропе было очень удобно подниматься до места установки фотокамеры. Внизу, в пойме ручья расположены большие поляны, которые были все вытоптаны и перекопаны кабанами», — рассказал начальник научного отдела Роман Афанасьев.

На видео группа кабанов из четырех особей передвигается по звериной тропе, разрывая снег в поисках пищи. Кабаны задержались ненадолго у дерева и тщательно обнюхали его. Это дерево — маркировочная точка для многих животных в заповеднике.

В последние годы численность кабана на территории Саяно-Шушенского заповедника стабильна и составляет около 70 особей. Животные хорошо себя чувствуют, что подтверждают регулярные снимки с фотоловушек, а также многочисленные следы, оставленные кабанами в результате «раскопок» в поисках чего-то съестного.

Еще по теме
Лучшие кадры живой природы. ФОТО
Схватку слона и крокодила в Замбии засняли на видео
Российская кукуруза побила рекорды по микотоксинам
СМИ сообщили об угрозе вторжения гибридных «суперсвиней» в США
смотреть все
Жизнь #Звери #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Астрофизик представил машину времени
СВО, болезни, нищета и бегство: как вымирает Россия
Фон дер Ляйен посоветовали утопиться после слов о России
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Обсуждение (0)
Картина дня
Беспрецедентное соглашение России и Ирана встревожило Пентагон
США тайно призвали трейдеров торговать российской нефтью
Запад признал масштабные потери ВСУ
Британия и Франция ради сигнала России «зароют топор войны»
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

Обидится ведь наркокомандующий, лично приедет средние пальцы погранцам белорусским показывать

nicollaich

Обидел насекомое. Зеленский намного хуже.

GammiPluh

Дело не в том насколько большой населенный пункт, дело в том что Вагнера формируют шикарное оперативное...

RenegaTT

Да они всю дорогу одним задом на 2х стульях усидеть пытаются... Те еще дьяволы