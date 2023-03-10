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S7 назвала число женщин‑пилотов в компании

Источник:
Sibnet.ru
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Самолет
Фото: © Sibnet.ru

Женщин-пилотов в российской авиации работает менее 2%, в авиакомпании S7 трудится 14 девушек-пилотов, это около 1% от общего числа, сообщила акционер S7 Group, дочь основателей авиакомпании Татьяна Филева.

«В мире доля женщин-пилотов в авиации составляет от 5,8 до 6,03%. В России средний показатель женщин-пилотов, по моей оценке, менее 2%», — сказала в интервью РБК Филева.

Она добавила, что женщин-капитанов и судоводителей — 8,2%, полицейских — 15%, а женщин-врачей и хирургов — 31,8%. Это несколько примеров профессий, где традиционно доминируют мужчины, но доля женщин больше, чем в авиации.

По ее словам, в авиакомпании S7 работают 14 девушек-пилотов, но это чуть больше 1% от общего числа. 

Дефицит начинается еще с момента обучения. В летных вузах в среднем обучается не более 10% девушек от общего числа студентов.

Эксперт добавила, что работа пилота уже не связана с грубой физической силой, а значит, мужчины и женщины равны, главное — профессионализм. Филева сама пилотирует самолеты.

«Основная проблема, с которой сталкиваются девушки, мечтающие стать пилотами, — стереотипное мышление тех, кто их окружает. По их рассказам, при приеме на работу они тоже сталкивались с вопросом: "Зачем тебе это надо?". Мы активно работаем с командой, многое поменяли в корпоративной культуре, но это трудоемкая, кропотливая и долгосрочная работа, которая не сразу дает плоды», — сказала Филева.


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