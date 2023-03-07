Google Play начал предупреждать о плохой совместимости приложений

Google Play начнет предупреждать пользователей о плохой совместимости приложений с их устройствами.

Блогеры портала PhoneArena обнаружили, что у некоторых приложений в Google Play появилось предупреждение о возможной некорректной работе. Пользователям демонстрируется красная надпись «Последние данные с похожих устройств указывают на то, что это приложение может перестать работать на вашем устройстве».

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Причинами плохой совместимости могут стать, например, устаревшие комплектующие, необновленная ОС или нестандартное разрешение экрана. Google Play не тестирует софт на разных устройствах и основывается на данных других пользователей при выдаче предупреждения.

Функция пока доступна не всем пользователям, а оповещение можно встретить только у некоторых программ. О сроках выхода в общий доступ не сообщается.