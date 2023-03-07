Google Play начал предупреждать о плохой совместимости приложений

Google Play начнет предупреждать пользователей о плохой совместимости приложений с их устройствами.
Блогеры портала PhoneArena обнаружили, что у некоторых приложений в Google Play появилось предупреждение о возможной некорректной работе. Пользователям демонстрируется красная надпись «Последние данные с похожих устройств указывают на то, что это приложение может перестать работать на вашем устройстве».
Причинами плохой совместимости могут стать, например, устаревшие комплектующие, необновленная ОС или нестандартное разрешение экрана. Google Play не тестирует софт на разных устройствах и основывается на данных других пользователей при выдаче предупреждения.
Функция пока доступна не всем пользователям, а оповещение можно встретить только у некоторых программ. О сроках выхода в общий доступ не сообщается.SIBNET.RU В TELEGRAM