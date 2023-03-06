Тарасова заявила о «санкциях» к ней со стороны Первого канала

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Первый канал отстранил ее от комментирования финала Гран-при России, так как она резко высказалась о судьях.

«(Глава дирекции спортивного вещания Первого канала) Ольга Черносвитова позвонила мне и сказала, что я не комментирую. Ей не нужны на Первом канале никакие скандалы, в которых я бы принимала участие», — прокомментировала Тарасова ТАСС.

Также она сомневается, что будет комментировать турнир шоу-программ, который пройдет 18 марта.

Тарасова считает, что ее отстранили от работы комментаторов из-за поддержки недавних критических высказываний Евгения Плющенко о судействе. Тренер назвала судейство фигуристок в финале юниорского Гран-при непрофессиональным и безобразным.

Тарасова не комментирует турниры, которые транслирует Первый канал, второй сезон. При этом она — постоянный член жюри фигурнокатательного шоу канала «Ледниковый период».