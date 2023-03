Анонсирована новая игра во вселенной S.T.A.L.K.E.R.

Во вселенной S.T.A.L.K.E.R. появится новая настольная игра S.T.A.L.K.E.R. The Board Game. В нее войдут четыре сценария, а прохождение каждой ветки займет не менее двух часов.

На портале Gamefound сообщается, что разработкой занимается студия Awaken Realms, известная по проектам Nemesis, ISS Vanguard и This War of Mine: The Board Game. Игра будет похожа на Dungeon Crawler — настолку про исследование подземелья, иметь множество активностей, заданий и даже миссии на скрытность.

Краудфандинговая кампания по сбору средств на S.T.A.L.K.E.R. The Board Game начнется летом 2023 года. Сроки разработки и дата выхода игры пока неизвестны.