Журналиста Ивана Сафронова доставили в красноярскую колонию

Журналист Иван Сафронов начал отбывать наказание по делу о госизмене в колонии строгого режима №7 в населенном пункте Арейское Красноярского края, сообщил адвокат Дмитрий Катчев.

«Сафронов доставлен в ИК-7 Красноярского края. Мы с коллегами навестили его там. Условия содержания у него нормальные, жалоб на них у нашего подзащитного нет», — сказал ТАССзащитник.

Суд признал Сафронова виновным в двух эпизодах сотрудничества с разведками Чехии и Германии. Защита настаивала, что обвиняемый не имел доступа к государственной тайне и занимался исключительно журналистикой. Сафронов вину не признал.

Мосгорсуд 5 сентября приговорил советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по двум эпизодам дела о госизмене и штрафу в 500 тысяч рублей. Суровость приговора признал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.