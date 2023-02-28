НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Журналиста Ивана Сафронова доставили в красноярскую колонию

Источник:
Sibnet.ru
630 0
Журналист Иван Сафронов
Фото: © Анатолий Жданов

Журналист Иван Сафронов начал отбывать наказание по делу о госизмене в колонии строгого режима №7 в населенном пункте Арейское Красноярского края, сообщил адвокат Дмитрий Катчев.

«Сафронов доставлен в ИК-7 Красноярского края. Мы с коллегами навестили его там. Условия содержания у него нормальные, жалоб на них у нашего подзащитного нет», — сказал ТАССзащитник.

Суд признал Сафронова виновным в двух эпизодах сотрудничества с разведками Чехии и Германии. Защита настаивала, что обвиняемый не имел доступа к государственной тайне и занимался исключительно журналистикой. Сафронов вину не признал.

Мосгорсуд 5 сентября приговорил советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по двум эпизодам дела о госизмене и штрафу в 500 тысяч рублей. Суровость приговора признал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Еще по теме
Экс-главе СУ СКР Кузбасса из дела «замов Тулеева» вернули звание
Харви Вайнштейн получил еще 16 лет тюрьмы
Ефремов передумал просить смягчения наказания
Экс-губернатора Фургала приговорили к 22 годам
смотреть все
ЧП #Громкое дело #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Великий пост в 2023 году: календарь питания на каждый день
Как и когда просить прощения на Прощеное воскресенье в 2023 году
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Лисенка разоблачили в шоу «Маска»
Обсуждение (0)
Картина дня
Песков заявил, что Путину сейчас не до выборов 2024 года
Китай назвал настоящих хозяев Украины
Shaman'a обвинили в разжигании межнациональной розни
Редкий «Москвич Юрий Долгорукий» выставили на продажу
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Alhazred

#1272 "В пресс-службу поступают вопросы по поводу «сотен тысяч погибших» из предыдущего комментария....

mosquito__2010

Ты свои идиотские условия коллегам по цеху выставляй балаболка ) Смотри ка ты перец какой модный )

mosquito__2010

Ну расскажи мне ещё раз про Машу )

mosquito__2010

Какие люди ? Те самые 7 гномов ? Это они тебя в заблуждение вводят что бы ты не комплексовал по поводу...