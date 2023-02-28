Журналиста Ивана Сафронова доставили в красноярскую колонию

Журналист Иван Сафронов начал отбывать наказание по делу о госизмене в колонии строгого режима №7 в населенном пункте Арейское Красноярского края, сообщил адвокат Дмитрий Катчев.
«Сафронов доставлен в ИК-7 Красноярского края. Мы с коллегами навестили его там. Условия содержания у него нормальные, жалоб на них у нашего подзащитного нет», — сказал ТАССзащитник.
Суд признал Сафронова виновным в двух эпизодах сотрудничества с разведками Чехии и Германии. Защита настаивала, что обвиняемый не имел доступа к государственной тайне и занимался исключительно журналистикой. Сафронов вину не признал.
Мосгорсуд 5 сентября приговорил советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по двум эпизодам дела о госизмене и штрафу в 500 тысяч рублей. Суровость приговора признал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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mosquito__2010Ты свои идиотские условия коллегам по цеху выставляй балаболка ) Смотри ка ты перец какой модный )
mosquito__2010Ну расскажи мне ещё раз про Машу )
mosquito__2010Какие люди ? Те самые 7 гномов ? Это они тебя в заблуждение вводят что бы ты не комплексовал по поводу...