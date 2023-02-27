Atomic Heart запустили на системе с процессором «Эльбрус‑8С»

Энтузиаст Ge0gr4f поделился в Telegram опытом запуска шутера Atomic Heart на компьютере с процессором «Эльбрус8С». Ему пришлось эмулировать архитектуру x86, но даже на средних настройка игра не могла выдавать стабильные 30 fps.

На ПК с 8-ядерным «Эльбрус8С» и видеокартой AMD Radeon Pro WX 3200 была установлена Windows 10, для двоичной трансляции использовался эмулятор Lintel — без него корректная работа операционной системы невозможна на отечественных чипах.

Ge0gr4f выставил средние настройки графики и разрешение 1080р, процесс он записал на видео. На нем видно, что игра «фризит», а уровень частоты кадров не может удержаться на 30 fps.

Плохая производительность может быть связана с запуском эмулятора — он расходует внушительную часть ресурсов процессора. Ge0gr4f использовал не самую мощную видеокарту и «Эльбрус8С» не стоит на вершине производительности в линейке отечественных процессоров от АО «МЦСТ».