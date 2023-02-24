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Качество спермы оказалось лучше у таскающих тяжести мужчин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Тяжелый труд на работе со скользящим графиком приводит к значительному повышению качества спермы у мужчин, выяснили ученые из США.

У мужчин, часто поднимающих или передвигающих тяжелые предметы, количество сперматозоидов в эякуляте на 46%, а общее качество спермы — на 44% выше, чем у мужчин, чья работа не связана с физическими усилиями, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Human Reproduction.

При этом выяснилось, что у мужчин, занимающихся тяжелым физическим трудом также выше уровень гормона тестостерона, и, что, удивило ученых — женского гормона эстрогена.

«Вопреки тому, что многие из нас помнят с уроков биологии, "мужские" и "женские" гормоны есть у обоих полов. В этом случае мы предполагаем, что избыток тестостерона превращается в эстроген — известный способ, которым организм поддерживает нормальный уровень обоих гормонов», — пояснила руководитель работы Лидия Мингез-Аларкон.

Аналогичное улучшение качества спермы наблюдалось у мужчин, работающих по чередующемуся графику, по сравнению с теми, кто постоянно работает в дневные смены.

«Эти результаты показали, что физическая активность на работе может быть связана со значительным улучшением мужских репродуктивных способностей», — заключила биолог.

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Жизнь #Здоровье #Наука
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