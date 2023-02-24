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Похолодание придет в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Набережная Новосибирска
Фото: © Sibnet.ru

Оттепель в Новосибирске резко сменится похолоданием, температура воздуха днем составит 6-8 градусов мороза, сообщает пресс-центр мэрии города.

В пятницу в Новосибирске днем температура воздуха поднимется до плюс 4 градусов, но на следующий день, в субботу прогнозируется похолодание.

Днем в пятницу будет тепло, может падать снег, ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду.

В субботу ночью и днем будет 6-8 градусов мороза и сильный ветер, особенно ночью. Днем ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью и днем ожидается небольшой снег. В воскресенье также будет прохладно, воздух охладиться до 8-11 градусов мороза.

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Жизнь #Гео #Новосибирск
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