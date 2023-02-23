Землетрясение произошло в Приангарье

Землетрясение произошло в Нижнеудинском районе Иркутской области, сообщил Байкальский филиал Единой геофизической службы.

Землетрясение произошло в 7.06 по местному времени (2.06 мск). По данным сейсмологов, магнитуда подземных толчков составила 4,7. Эпицентр находился в 21 километре от поселка Алыгджер, сообщило областное ГУ МЧС.

По данным спасателей, жертв и разрушений нет, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

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