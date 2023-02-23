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Землетрясение произошло в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Сейсмограф регистрирует землетрясение
Фото: © пресс-служба МЧС РФ

Землетрясение произошло в Нижнеудинском районе Иркутской области, сообщил Байкальский филиал Единой геофизической службы.

Землетрясение произошло в 7.06 по местному времени (2.06 мск). По данным сейсмологов, магнитуда подземных толчков составила 4,7. Эпицентр находился в 21 километре от поселка Алыгджер, сообщило областное ГУ МЧС.

По данным спасателей, жертв и разрушений нет, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Какими бывают землетрясения на Байкале

Это не первое землетрясение возле Байкала, произошедшее в 2023 году. Подземные толчки разной интенсивности фиксировались 20,16 и 2 февраля. Несколько землетрясений произошло в январе.

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ЧП #Происшествия #Гео #Иркутск
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Топ комментариев

GammiPluh

Беспилотник опять что-то транслирует? У вас все не враги - но вы всех либо поработили, либо уничтожили......

saxat

"Байден пообещал не уничтожать Россию" Вот ведь добродетель то какой! Ну мать Тереза просто..

ecima

Гитлер тоже обещал не нападать на СССР, и где он?

Алекс555

Нельзя верить США ,да и западу.Опять замануха. Сами США может ещё что-то изобретают.