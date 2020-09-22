Две волны: какими бывают землетрясения на Байкале

Землетрясение силой 8 баллов произошло в Иркутской области во вторник ночью. Люди просыпались в трясущихся домах и в страхе бежали на улицу. Но так ли опасны байкальские землетрясения и что делать, когда они происходят?

Ночью 22 сентября жителей Иркутске и Улан-Удэ на столах и в шкафах «затанцевала» посуда. В этих городах сила землетрясения оценивалась в пять и три балла соответственно.

А вот жителям Слюдянского района и поселка Култук было по-настоящему страшно. Дома ходили ходуном, угрожая развалиться. В этих населенных пунктах сила подземных толчков была наивысшей — 8 баллов. Эпицентр землетрясения находился всего в 15 километрах от населенного пункта — на Байкале .

Проснувшиеся иркутяне и жители Бурятии выбегали на улицу среди ночи. Некоторые смельчаки оставались в домах и снимали на видео трясущиеся предметы. По тревоге поднялись экстренные службы — МЧС, полиция.

В результате подземных толчков без света осталось 360 домов в Иркутской области. Причины, по которым произошло отключение, сейчас выясняют специалисты. О жертвах и разрушениях информации к спасателям пока не поступало, но МЧС создало группы, обследующие населенные пункты.

На что способны байкальские землетрясения?

Магнитуда землетрясения в эпицентре была равна — 5,5. И это считается крупным землетрясением, сообщила Sibnet.ru директор Байкальского филиала «Единой геофизической службы РАН» Елена Кобелева.

«Землетрясения эти для нас стандартные, происходят регулярно. Большинство жителей относятся к ним, как к обыденности. Но сегодня для некоторых был перебор», — объяснила она.

Последнее крупное землетрясение с похожей магнитудой произошла также в Култуке в 2008 году, когда было разрушено несколько зданий. В 2019 году фиксировали четырехбалльные толчки. И землетрясения будут происходить постоянно — здесь находится Байкальская рифтовая зона.

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Но, по данным Кобелевой, жертв землетрясений в Иркутской области за последние столетия не было, также как и крупных разрушений. Кроме одного события — байкальского землетрясения в 1861 году, когда образовался залив «Провал».

Раньше на этом месте возле Байкала в районе Энхалука, там где проходит дельта реки Селенги стола деревня — 141 дом, более 300 юрт. Деревни не стало, Байкал поглотил ее за ночь.

Магнитуда землетрясения тогда составляла приблизительно 7,5. Все также началось ночью. Подземные толчки сопровождались гулом, из колодцев начала выливаться вода. Домашние животные словно обезумели — собаки рвались с цепей, скот ревел.

Тогда на поверхности земли образовались трещины и стали быстро заполняться холодной байкальской водой. Люди кинулись спасаться. Доставали лодки. Спасали в первую очередь себя и близких.

Вода прибывала так быстро, что говорить о спасении ценностей или хотя бы скота не приходилось. На следующий приплывшие обратно жители деревни увидели только ровную поверхность воды.

Как спастись при землетрясении?

Спрогнозировать землетрясение заранее не удавалось пока никому в мире, отметила Кобелева. Специалисты ведут среднесрочный прогноз, но на основании статистики. А вот что делать во время землетрясений, они знают хорошо.

Нужно помнить, что землетрясения проходят в две волны. Первый толчок — волна «П» — лишь предвестник основной тряски. После нее происходит максимальная раскачка.

«Это пришла волна "С". Если между ними есть 20 секунд как на севере Байкала – это хорошо. На юге Байкала промежуток в среднем 10 секунд. Если вы ощутили первый толчок, значит, возможен второй. Не паникуйте. После первого толчка либо встаньте в дверной проем, либо выходите на улицу. На пустырь. Не надо садиться на лавочку возле подъезда. Второй толчок пройдет, можно заходить», — отметила Кобзева.

Водителю следует остановиться, отъехав подальше от зданий и коммуникаций. Не следует оставаться на мосту или под мостом. Переждать землетрясение лучше оставаясь в транспорте, открыв двери.

Сейчас специалисты Единой геофизической службы готовятся к разворачиванию локальной сети в эпицентре землетрясения. Они окружат его сейсмическими станциями и определят энергию и глубину.