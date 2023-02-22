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Пожар возник на складе в Красноярске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Красноярскому краю

Пожар произошел на складе в Красноярске, он вызвал сильное задымление, сообщает ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре на улице Свердловская, дом 6а, поступило в МЧС в 07.22 мск. Площадь пожара составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет, из горящего здания эвакуированы 10 человек.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю начало проверку качества воздуха из-за крупного пожара на складе в Красноярске.

Склад-магазин занимается торговлей банными и отопительными печами, каминами и топками. В здании находятся спортивно-развлекательный центр, фитнес-клуб, автосервис.

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ЧП #Происшествия #Красноярск
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Топ комментариев

GammiPluh

Беспилотник опять что-то транслирует? У вас все не враги - но вы всех либо поработили, либо уничтожили......

Алекс555

Нельзя верить США ,да и западу.Опять замануха. Сами США может ещё что-то изобретают.

saxat

"Байден пообещал не уничтожать Россию" Вот ведь добродетель то какой! Ну мать Тереза просто..

GammiPluh

фу, фу, блин... бедные животные... господи на сколько же это ужасно все даже звучит