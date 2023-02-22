Фото: © ГУ МЧС по Красноярскому краю
Пожар произошел на складе в Красноярске, он вызвал сильное задымление, сообщает ГУ МЧС по региону.
Сообщение о пожаре на улице Свердловская, дом 6а, поступило в МЧС в 07.22 мск. Площадь пожара составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет, из горящего здания эвакуированы 10 человек.
Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю начало проверку качества воздуха из-за крупного пожара на складе в Красноярске.
Склад-магазин занимается торговлей банными и отопительными печами, каминами и топками. В здании находятся спортивно-развлекательный центр, фитнес-клуб, автосервис.
GammiPluhБеспилотник опять что-то транслирует? У вас все не враги - но вы всех либо поработили, либо уничтожили......
Алекс555Нельзя верить США ,да и западу.Опять замануха. Сами США может ещё что-то изобретают.
saxat"Байден пообещал не уничтожать Россию" Вот ведь добродетель то какой! Ну мать Тереза просто..
GammiPluhфу, фу, блин... бедные животные... господи на сколько же это ужасно все даже звучит