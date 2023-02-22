Пожар произошел на складе в Красноярске, он вызвал сильное задымление, сообщает ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре на улице Свердловская, дом 6а, поступило в МЧС в 07.22 мск. Площадь пожара составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет, из горящего здания эвакуированы 10 человек.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю начало проверку качества воздуха из-за крупного пожара на складе в Красноярске.

Склад-магазин занимается торговлей банными и отопительными печами, каминами и топками. В здании находятся спортивно-развлекательный центр, фитнес-клуб, автосервис.