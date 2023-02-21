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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Ученые раскрыли тайну 300-летней мумии русалки

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые из Японии исследовали мумию «русалки», которой местные жители поклоняются на протяжении трех веков. Как выяснилось, это только мастерски сделанная кукла.

Мумифицированное существо длиной около 30 сантиметров, согласно легендам, было выловлено в Тихом океане у острова Сикоку в период между 1736 и 1741 годами. Последние четыре десятилетия этот таинственный предмет выставлен в храме Эндзюин в городе Асакучи, пишет «Российская газета».

И уже почти три века местные жители поклоняются мумии и верят, что она обладает целебными свойствами. В Японии существует поверье, что съевший плоть русалки, получит бессмертие. Существо действительно напоминает мифическую русалку: у него имеется две руки, тянущиеся к лицу, на голове волосы, а во рту — острые зубы. Нижняя часть — не ноги, а рыбий хвост.

мумия русалки
Мумия "русалки" из Японии
Фото: © Kurashiki University of Science and the Arts

В прошлом году ученым из Университета науки и искусств Курасики разрешили впервые провести полноценный анализ мумии. Оказалось, что таинственная мумия — кукла. Правда, сделана она мастерски.

Существо создали из бумаги, ткани и хлопка, а сверху покрыли тонким слоем гипса. Неизвестный мастер, возможно, для пущей убедительности вставил в искусственную голову рыбью челюсть с острыми зубами, а голову, плечи и руки поверх бумаги и гипса оклеил рыбьей кожей.

Волосы на голове мумии принадлежат млекопитающему, которое еще предстоит идентифицировать. Нижняя часть действительно оказалась рыбьим хвостом. Радиоуглеродное датирование также показало, что мумия была изготовлена в конце 1800-х годов.

Тема: На грани науки
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Наука #Наука #История
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Топ комментариев

GammiPluh

Это именно так и работает, Россия не проиграет, мало того она уже побеждает на Украине... к тому же начала...

Nik3316

весь американский рынок зависит от товаров из Китая...И США это учитывают.

Uynachalnica

В голове не укладывается, куда катимся?!

GammiPluh

Они и отхватят - только не от России, а от Азии и Африки, они сейчас вливают деньги чтобы янки оттуда...