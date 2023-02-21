Ученые раскрыли тайну 300-летней мумии русалки

Ученые из Японии исследовали мумию «русалки», которой местные жители поклоняются на протяжении трех веков. Как выяснилось, это только мастерски сделанная кукла.

Мумифицированное существо длиной около 30 сантиметров, согласно легендам, было выловлено в Тихом океане у острова Сикоку в период между 1736 и 1741 годами. Последние четыре десятилетия этот таинственный предмет выставлен в храме Эндзюин в городе Асакучи, пишет «Российская газета».

И уже почти три века местные жители поклоняются мумии и верят, что она обладает целебными свойствами. В Японии существует поверье, что съевший плоть русалки, получит бессмертие. Существо действительно напоминает мифическую русалку: у него имеется две руки, тянущиеся к лицу, на голове волосы, а во рту — острые зубы. Нижняя часть — не ноги, а рыбий хвост.

Мумия "русалки" из Японии Фото : © Kurashiki University of Science and the Arts

В прошлом году ученым из Университета науки и искусств Курасики разрешили впервые провести полноценный анализ мумии. Оказалось, что таинственная мумия — кукла. Правда, сделана она мастерски.

Существо создали из бумаги, ткани и хлопка, а сверху покрыли тонким слоем гипса. Неизвестный мастер, возможно, для пущей убедительности вставил в искусственную голову рыбью челюсть с острыми зубами, а голову, плечи и руки поверх бумаги и гипса оклеил рыбьей кожей.

Волосы на голове мумии принадлежат млекопитающему, которое еще предстоит идентифицировать. Нижняя часть действительно оказалась рыбьим хвостом. Радиоуглеродное датирование также показало, что мумия была изготовлена в конце 1800-х годов.