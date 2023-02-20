Герои и злодеи: что увидят зрители в пятой фазе Marvel?

«Мстители: Финал» заставили поклонников попрощаться с некоторыми любимыми героями и завершили «Сагу Бесконечности», однако не положили конец киновселенной Marvel. Студия открывает очередную, пятую главу, в которой возвращается к старым героям и вводит новых злодеев.

Глава Marvel Кевин Файги рассказал изданию EW об амбициозных проектах, в числе которых – раскрытие Квантового мира, возвращение Человека-паука, долгожданное появление мутантов и планы на «Фантастическую четверку».

Знакомая команда

Пятая фаза киновселенной стартовала в прошлую пятницу с фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Студии показалось важным начать новое путешествие с командой, уже знакомой зрителям.

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«Мы знали, что если мы собирались снимать еще один фильм о Человеке-муравье, всегда была идея провести большую часть времени в Квантовом мире. Вы слышали о нем в разных фильмах, но видели мельком. Мы надеялись, что однажды сможем исследовать его больше», – рассказывает Файги.

Много лет он думал, что Канг Завоеватель станет прекрасным «преемником» Таноса. Он настолько похож на него и настолько же отличается, еще и потому, что представляет собой сразу несколько антагонистов – вариантов самого себя в разных вселенных.

Проектами пятой фазы Marvel как бы создают нить, которая пройдет через все повествование, но и в пятой, и в шестой фазах будут проекты, которые не относятся в полной мере к Кангу.

Эксперименты

Когда студия делает около восьми проектов в год, отмечает Файги, все они должны быть разными, быть в какой-то мере обособленными и отличаться друг от друга. «Женщина-Халк», например, уточняет он, был экспериментом.

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«Давайте просто сделаем легальную комедию. Что, если бы Элли МакБил была супергероем? Как нам сделать юридический ситком с невероятно дорогим компьютерным персонажем в середине каждого эпизода? Я очень доволен тем тоном, который задала для этого (сценарист) Джессика Гао. Он совсем другой, чем у многих других проектов, и это было сделано намеренно», – рассказал глава студии.

Комиксы существуют уже более 80 лет, потому что они все разные по тону, стилистике, направленности и темам.

«Я хочу, чтобы Marvel Studios существовала столько же, если не дольше. Мы должны продолжать делать разные вещи. Все ли должно нравиться всем? Это было бы хорошо. Но я думаю, что это невозможно», – добавил он.

Мутанты

Появление мутантов в киновеленной Marvel обсуждается уже очень давно. Сам Файги много раз говорил, что с нетерпением ждет возможности ввести их в историю. В какой-то мере это произошло уже в четвертой фазе – Камала Хан (мисс Марвел) говорит о генетической мутации, Нэмор («Черная пантера: Ваканда навеки») называет себя мутантом среди своего народа. И мутант — это настоящий генетический термин, а не просто термин из комиксов.

«Я проработал в Marvel полжизни, и мы только сейчас приступаем к, возможно, одному из самых важных аспектов издательской истории. Вопрос в том, как это сделать и когда это сделать, и над этим мы работали годами. Теперь мы знаем. Но мы не собираемся говорить об этом», — интригует Файги.

Еще он воодушевлен тем, что Хью Джекман вернется к роли Росомахи: «У нас есть Хью Джекман, возвращающийся для нашего первого фильма о Дэдпуле в рамках MCU. Это наш первый фильм с рейтингом R (18+). То, что Хью вернулся, невероятно. Лично для меня это то, с чего я начал».

Мисс Марвел и Человек-паук

Он также рассказал о предстоящем фильме «Марвелы», действие в котором начнется сразу после событий сериала «Мисс Марвел». Кэрол Дэнверс («Капитан Марвел»), Камале Хан и Монике Рамбо («Ванда/Вижн») придется объединиться, когда они узнают, что при каждом применении способностей меняются друг с другом местами. Его релиз ожидается 10 ноября 2023 года.

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«Поклонники комиксов Marvel узнают элементы войны Крии и Скруллов. Это происходит сразу после окончания «Капитана Марвел», не по временной шкале, а по сюжету. Мы также делаем это в нашем предстоящем сериале Disney+ «Секретное вторжение», и это два совершенно разных продолжения этого фильма. Тонально они не могли бы быть более разными», – говорит Файги.

Он сравнивает Камалу с Питером Паркером, который в «Противостоянии» тоже не мог поверить, что оказался с этим великими героями и участвует в таких событиях.

Отвечая на вопрос о том, когда зрители вновь увидят Паучка, глава Marvel сказал, что у них есть история: «У нас есть большие идеи для этого, и наши сценаристы сейчас только кладут перо на бумагу», – добавил он.

Особое значение для Файги играет история «Фантастической четверки». Он надеется, что в будущем четверка станет опорой вселенной, как до этого была в комиксах на протяжении 50-60 лет.

«Фантастическая четверка — это основа всего, что появилось в комиксах позже. Конечно, были версии этого (на экране), но они никогда не присутствовали в повествовании киновселенной Marvel. И это то, что действительно волнует нас. Люди скоро начнут слышать об этом больше», — добавил он. Появление четверки ждут в шестой фазе Marvel.