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Нейросеть перенесла героев Marvel в СССР

Источник:
Sibnet.ru
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Нейросеть Midjourney преобразила персонажей Marvel и DC в советских героев. Новый образ примерили на Докторе Стрендже, Тони Старке, Халке, Бэтмене и других.

С помощью нейросети Халк превратился в товарища Халкова, Бэтмен — в генерала Батманяна, а Стрендж — в светило науки доктора Страннова. Фото сгенерированных героев Marvel и DC опубликовал телеграм-канал «Изнанка сериала».

Midjourney — нейросеть генерирующая картинки по текстовому описанию. Она была запущена в феврале 2022 ученым и предпринимателем Дэвидом Хольцом.

Нейросеть умеет распознавать печатный текст и преобразовывать его в картинки. Для этого необходимо на английском языке описать сюжет, направить его на обработку сетке и дождаться результата.

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Топ комментариев

Гаврило Принцип

Вовремя свалить - это не просто чуйка, а талант!)))

MuCbE

В обраточку такое условие пребывания для граждан Казахстана и пусть вертятся как хотят.

Alhazred

Можно подробнее о глубокой отсталости в технологиях? Или только балаболить умеешь?

mosquito__2010

Аж но 100 танков ? При том что ВС РФ уже уничтожили более 7500 тысяч танков и прочей бронетехники ВСУ....