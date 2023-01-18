Нейросеть перенесла героев Marvel в СССР

Нейросеть Midjourney преобразила персонажей Marvel и DC в советских героев. Новый образ примерили на Докторе Стрендже, Тони Старке, Халке, Бэтмене и других.

С помощью нейросети Халк превратился в товарища Халкова, Бэтмен — в генерала Батманяна, а Стрендж — в светило науки доктора Страннова. Фото сгенерированных героев Marvel и DC опубликовал телеграм-канал «Изнанка сериала».

Midjourney — нейросеть генерирующая картинки по текстовому описанию. Она была запущена в феврале 2022 ученым и предпринимателем Дэвидом Хольцом.

Нейросеть умеет распознавать печатный текст и преобразовывать его в картинки. Для этого необходимо на английском языке описать сюжет, направить его на обработку сетке и дождаться результата.