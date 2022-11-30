«Стражи Галактики 2.5»: как супергерои Рождество отмечали

Премьера праздничного спецвыпуска «Стражей Галактики» состоялась на стриминговом сервисе Disney+. Экспериментальную часть снял режиссер и сценарист Джеймс Ганн, вернувшийся к производству супергеройского кино. Главными героями 44-минутной части стали Дракс и Мантис, которым предстоит сполна проникнуться рождественской атмосферой.

Сюжет: праздник к нам приходит

Легендарные Стражи Галактики возвращаются к своим зрителям на праздники — теперь у них новая миссия. Звездный Лорд Питер Квилл (Крис Прэтт) скорбит, потеряв Гамору, и Дракс (Дэйв Батиста) с Мантис (Пом Клементьефф) решают развеселить своего друга.

Вместе они отправляются на Землю, чтобы найти легендарного воителя и кумира Питера – Кевина Бейкона. Однако Дракс и Мантис не подозревают, что Бейкон вовсе не спаситель Галактики, а простой актер, исполнивший некогда культовую роль танцора.

Рождественский выпуск предсказуемо наполнен праздничной атмосферой, а также фирменным юмором франшизы и энергичным действием. «Стражи Галактики 2.5» получились вполне эффектными — но слишком короткими.

Премьера в мире: 25 ноября 2022 года

Страна: США, Marvel Studios, Disney+

Жанр: фантастика, супергероическое кино

Режиссер: Джеймс Ганн

Актеры: Крис Прэтт, Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Вин Дизель, Брэдли Купер, Шон Ганн, Майкл Рукер, Кевин Бейкон, Мария Бакалова

Продолжительность: 44 минуты

Возраст: 12+

Съемки: сценарий за пару часов

По словам постановщика Джеймса Ганна, он разрабатывал проект несколько лет, официально производство спецвыпуска стартовало в декабре 2020 года. Это второй специальный эпизод в фильмах Marvel, ранее выходил спецвыпуск «Ночной оборотень».

Режиссер признался, что написал сценарий новых «Стражей» практически за один присест — всего за пару часов. Официально «Стражи Галактики 2.5» завершают так называемую Четвертую фазу вселенной Marvel.

Фото: © кадр из фильма

К своим ролям здесь вернулись Крис Прэтт, Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Брэдли Купер, актер Кевин Бейкон снялся камео. Съемки прошли в Атланте и Лос-Анджелесе и заняли несколько месяцев.

Ганн охарактеризовал спецвыпуск как «лучшую историю о Стражах Галактики» с максимально безумным и веселым сюжетом, который он давно мечтал воплотить в жизнь. Он также уточнил, что короткометражка готовит зрителей к событиям долгожданного третьего фильма.

Стоит ли смотреть

«Стражи Галактики» 2.5 — это 40-минутное возвращение любимых супергероев, которое легко сделать частью новогодних праздников. Атмосфера здесь еще более легкая и комедийная, чем в первых двух частях франшизы.

Джеймс Ганн не забыл про фанатов и наполнил повествование кучей отсылок и камео. Здесь появляется смешной «мускулистый» Грут, новый участник Стражей — советская собака-телепат по имени Космо, расставлены жирные намеки на дальнейшее развитие событий в третьей части.

Фото: © кадр из фильма

Сюжетных сюрпризов и глобальных твистов здесь ждать не стоит. Это просто приятное времяпрепровождение с хорошо знакомыми героями. Есть полное ощущение, что Ганн здесь просто расслабляется с друзьями — но делает это от души.

Фактически, если посмотреть трейлер, то можно получить полное представление о сюжетных поворотах спецвыпуска. Даже похищение Кевина Бейкона не станет для зрителей неожиданностью, хотя это ключевой момент фильма.

Несмотря на банальность и предсказуемость, новому выпуску хочется сказать большое космическое спасибо — он ненадолго возвращает поклонников франшизы в 2017 год. Наша оценка — семь баллов из десяти. Ведь дальше — новая фаза.