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Выбраны самые ожидаемые зарубежные фильмы 2023 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Оппенгеймер»

Большинство ожидаемых зарубежных премьер не выйдут в российский прокат в России, но некоторые фильмы зрители смогут увидеть официально на больших экранах.

Одним из самых ожидаемых фильмов — комедийный боевик Гая Ричи «Операция "Фортуна": Искусство побеждать» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Релиз картины состоится официально в кинотеатрах России 12 января.

«Операция "Фортуна"» рассказывает об элитном разведчике. Орсон Форчун получил новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. Он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира, а также известным киноактером, который предоставит лихой группе убедительное прикрытие.

Среди «запрещенных» в России, но ожидаемых премьер — третья часть «Стражей галактики». Фильм завершит трилогию франшизы в рамках киновселенной Marvel. Мировая премьера запланирована на 5 мая.

Создатели «Форсажа» покажут первую часть финала франшизы 19 мая. Ожидается, что 10-й фильм разделят на две части, которые поставят точку в истории. В сцене после титров девятого «Форсажа» Доминик Торетто намекнул на возвращение в семью кого-то из старых героев, поэтому зрителей явно ждет сюрприз.

14 июля мир увидит фильм «Миссия: Невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1». 21 июля запланирован выход «Оппенгеймер» от Кристофера Нолана.

В конце осени ожидаются еще два крупных релиза — «Дюна. Часть 2» (3 ноября) и «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» (17 ноября).

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