Сына Жириновского арестовали за хулиганство

Тверской суд Москвы арестовал сына бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна на 15 суток.

Сына политика арестовали по делу о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП) и неповиновении представителю власти. Эйдельштейн попал в отдел полиции после стычки в одном из московских ресторанов.

Прибывший в заведение наряд забрал мужчину в отдел полиции, однако там Эйдельштейн не успокоился и ударил одного из силовиков кулаком. Пострадавшему пришлось обращаться за медпомощью, врачи диагностировали у него ушиб ключицы после драки.

Коллеги пострадавшего составили на Эйдельштейна протокол об административном правонарушении. Сейчас по факту инцидента Следственный комитет России проводит проверку.