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Сына Жириновского арестовали за хулиганство

Источник:
РИА Новости
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Полиция, МВД
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Тверской суд Москвы арестовал сына бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна на 15 суток.

Сына политика арестовали по делу о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП) и неповиновении представителю власти. Эйдельштейн попал в отдел полиции после стычки в одном из московских ресторанов.

Прибывший в заведение наряд забрал мужчину в отдел полиции, однако там Эйдельштейн не успокоился и ударил одного из силовиков кулаком. Пострадавшему пришлось обращаться за медпомощью, врачи диагностировали у него ушиб ключицы после драки.

Коллеги пострадавшего составили на Эйдельштейна протокол об административном правонарушении. Сейчас по факту инцидента Следственный комитет России проводит проверку.

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