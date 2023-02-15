Станции метро «Спортивная» в Новосибирске осталось 3% до готовности

Общестроительная готовность станции метро «Спортивная» оценивается в 97%, сообщил в среду на сессии горсовета мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Стоимость строительства объекта, по его словам, составила более 3 миллиардов рублей. На станции завершаются строительно-монтажные работы, отметил мэр.

Сроки сдачи объекта неоднократно переносились. В июле 2022 года мэр сообщал, что полностью станция будет готова к сентябрю. В итоге станцию метро не сдали даже в декабре и перенесли открытие на 2023 год. Разрешение на строительство станции «Спортивная» продлено до марта 2023 года.

Новая станция метрополитена «Спортивная» строится в пойме Оби на левом берегу между «Речным вокзалом» и «Студенческой» рядом с будущим ледовым дворцом спорта.