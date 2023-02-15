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Станции метро «Спортивная» в Новосибирске осталось 3% до готовности

Источник:
Sibnet.ru
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Станция метро «Спортивная» в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Общестроительная готовность станции метро «Спортивная» оценивается в 97%, сообщил в среду на сессии горсовета мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Стоимость строительства объекта, по его словам, составила более 3 миллиардов рублей. На станции завершаются строительно-монтажные работы, отметил мэр.

Сроки сдачи объекта неоднократно переносились. В июле 2022 года мэр сообщал, что полностью станция будет готова к сентябрю. В итоге станцию метро не сдали даже в декабре и перенесли открытие на 2023 год. Разрешение на строительство станции «Спортивная» продлено до марта 2023 года.

Новая станция метрополитена «Спортивная» строится в пойме Оби на левом берегу между «Речным вокзалом» и «Студенческой» рядом с будущим ледовым дворцом спорта.

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Экономика #Транспорт и дороги #Новосибирск
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