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Депутаты предложили всеобщую ипотеку под 5%

Источник:
Sibnet.ru
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Жилой комплекс Крымский
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ выступил с инициативой запуска в России ипотеки для всех граждан по ставке 5% и без использования бюджетных средств.

Письмо с таким предложением направлено в Минстрой, ЦБ и правительство, чтобы власти внесли эти решения в формате постановления кабмина или поправок в законодательство. Документ поступил в аппарат правительства РФ.

Действующая программа льготной ипотеки на новостройки под 8% продлена только до середины 2024 года, сказал зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. На ее дальнейшее продолжение остается только надеяться, нужно искать альтернативные решения для поддержки спроса на рынке недвижимости. Кроме того, на льготную ипотеку идут деньги из бюджета.

«Инициатива способна повысить доступность ипотеки для граждан. Вместе с тем, необходимо осторожно подходить к ситуации, когда такая мера приводит к росту цен на новостройки. Для этого следует продумать отдельный механизм доступа застройщиков и банков к таким дешевым кредитным деньгам», — сказал «Известиям» член комитета ГД по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Александр Якубовский.

Ипотека — основной инструмент и драйвер продаж на российском рынке жилья, на ее долю приходится до 80% общего объема реализации жилья комфорт- и стандарт-классов. Если ипотека под 5% действительно будет постоянной, без сроков действия, то это позволит снизить риски ажиотажных пиков спроса, которые возникают перед тем, как завершается та или иная льготная программа.

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