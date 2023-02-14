Российские и украинские футболисты подрались в турецком отеле

Игроки ярославского футбольного клуба «Шинник» и украинского клуба «Минай» подрались в турецком отеле Royal Seginus под Антальей.

Сначала были словесные перепалки: игроки «Миная» подошли к футболистам «Шинника», чтобы выяснить, почему они не протестуют против правительства и не выходят на площади. Затем несколько украинцев избили одного из российских игроков в лифте, этот инцидент перерос в массовую драку, описывает произошедшее телеграм-канал Baza.

«Количественный перевес был на их стороне. Несколько человек напали на нашего парня. Ярославцы вступились за него и отстояли. Наших было человек пять-шесть, украинцев намного больше», — цитирует «Коммерсантъ» близкий к «Шиннику» источник.

Среди повреждений у российских игроков — рассечение губы, перелом пальца на ноге и подозрение на ушиб ребер.

«Я не понимаю, откуда в отеле могли взяться украинцы, потому что, когда мы бронировали отель, было условие, что там не будет команд с Украины»,— сказал «Ъ-Ярославль» гендиректор «Шинника» Сергей Кулаков.

«Шинник» находится в Турции на тренировочном сборе. Сейчас решается вопрос, оставаться ли ярославской команде в отеле.