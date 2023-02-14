Количество дешевых лекарств уменьшилось в аптеках

Количество самых дешевых лекарств в аптеках России уменьшилось в 2022 году. По мнению экспертов, сверхдешевые препараты были не нужны ни производителю, ни потребителю.

В 2022 году в российских были представлены 2,4 тысячи наименования препаратов стоимостью до 50 рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследования DSM Group. Это на 41% меньше, чем годом ранее, и вдвое меньше, чем в 2020 году.

Например, из аптек исчезли: амлокардин, глицерин и борная кислота, веронакрап. Но у последнего есть аналоги. Стоимость этих лекарств варьировалась от 28 рублей до 45-и. В это же время в фармрознице выросло число препаратов стоимостью выше 100 рублей.

Сокращение продаж дешевых препаратов может быть связано с их переходом в более высокую ценовую категорию из-за инфляции. Но, по словам исполнительного директора фармкомпании «Озон фармацевтика» Андрея Горшкова, сверхдешевые препараты не нужны ни производителям, ни потребителям.

Для первых основная проблема в их низкой рентабельности, вторые же, не имея специализированных знаний, предпочитают покупать более дорогие препараты, считая, что у них высокое качество.