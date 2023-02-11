НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

«Змей Горыныч» одним выстрелом уничтожил склад боеприпасов ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
410 1
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ при помощи установки разминирования УР-77 с неофициальным прозвищем «Змей Горыныч».

Склад с боеприпасами ВСУ находился в районе Белогоровки в ЛНР. Видео точного попадание в замаскированный склад опубликовал в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

Снаряд из УР-77 преодолел несколько километров и поразил объект противника, после чего боеприпасы сдетонировали. При этом для уничтожения склада оказалось достаточно единственного выстрела.

«Змей Горыныч» используется для прокладывания коридоров в минных полях — при выстреле установка выбрасывает на огромное расстояние детонирующий кабель, начиненный взрывчаткой.

Опыт применения установки на Украине показал, что УР-77 можно эффективно использовать для уничтожения укреплений противника.

Тема: Военная операция на Украине
Видео боя Т‑14 «Армата» в зоне СВО впервые появилось в Сети
Пригожин прекратил набор заключенных в ЧВК «Вагнер»
Британский генерал не увидел смысл в передаче Киеву истребителей
Макрон призвал к мирной конференции на условиях Украины
смотреть все
Оборона #Оружие #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ядро Земли остановилось: человечеству стоит паниковать?
Полнометражный фильм по сериалу «Склифосовский» покажут на «России»
Самый красивый аэровокзал страны открылся в Новосибирске. ФОТО
Мобилизованных из Тувы отправят служить со своими после скандала
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
53
Шойгу назвал январские потери ВСУ
39
Пригожин прекратил набор заключенных в ЧВК «Вагнер»
37
Премьер Польши назвал поражение России целью Европы
34
Киев отреагировал на идею раздела Украины по примеру Кореи
29
Япония пожелала Курилы и мирный договор с Россией