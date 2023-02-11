«Змей Горыныч» одним выстрелом уничтожил склад боеприпасов ВСУ

Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ при помощи установки разминирования УР-77 с неофициальным прозвищем «Змей Горыныч».

Склад с боеприпасами ВСУ находился в районе Белогоровки в ЛНР. Видео точного попадание в замаскированный склад опубликовал в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

Снаряд из УР-77 преодолел несколько километров и поразил объект противника, после чего боеприпасы сдетонировали. При этом для уничтожения склада оказалось достаточно единственного выстрела.

«Змей Горыныч» используется для прокладывания коридоров в минных полях — при выстреле установка выбрасывает на огромное расстояние детонирующий кабель, начиненный взрывчаткой.

Опыт применения установки на Украине показал, что УР-77 можно эффективно использовать для уничтожения укреплений противника.