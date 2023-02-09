Макрон призвал к мирной конференции на условиях Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к проведению мирной конференции по Украине на условиях украинского лидера Владимира Зеленского.

«Мы хотим строить мир вместе. Мир, который позволит добиться справедливости для Украины, ее народа. Мир, который будет служить нашему общему желанию сплоченной, единой и солидарной Европы. Мир, который позволит создать пространство стабильности и безопасности для всех», — цитирует ТАСС зяавление Макрона, сделанное перед встречей с Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Прочным фундаментом пути к мирной конференции» должен стать предложенный Зеленским план достижения мира из десяти пунктов, отметил Макрон. «Украина может рассчитывать на Францию, европейских партнеров и их союзников ради победы в войне. Россия не может и не должна выиграть», — подчеркнул он.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что о переговорах по инициативам Украины не может идти и речи.

По его словам, Зеленский выдвигает несуразные инициативы: «план из десяти пунктов, где навалено все что можно — продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние Российской Федерации, трибунал, осуждение».