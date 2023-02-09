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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Макрон призвал к мирной конференции на условиях Украины

Источник:
ТАСС
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Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к проведению мирной конференции по Украине на условиях украинского лидера Владимира Зеленского.

«Мы хотим строить мир вместе. Мир, который позволит добиться справедливости для Украины, ее народа. Мир, который будет служить нашему общему желанию сплоченной, единой и солидарной Европы. Мир, который позволит создать пространство стабильности и безопасности для всех», — цитирует ТАСС зяавление Макрона, сделанное перед встречей с Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Прочным фундаментом пути к мирной конференции» должен стать предложенный Зеленским план достижения мира из десяти пунктов, отметил Макрон. «Украина может рассчитывать на Францию, европейских партнеров и их союзников ради победы в войне. Россия не может и не должна выиграть», — подчеркнул он.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что о переговорах по инициативам Украины не может идти и речи. 

По его словам, Зеленский выдвигает несуразные инициативы: «план из десяти пунктов, где навалено все что можно — продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние Российской Федерации, трибунал, осуждение».

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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c2h5oh76

они все в отставке адекватные, а вот что их заставляло генерировать бред при должности, это великая тайна...

IG_S

Ну хоть один адекватный человек

Alhazred

Ядом меньше брызгать надо. К тебе это тоже относится)))

korvinsS

Скорее всего оба озвученных варианта сразу)