Бывший советник Пентагона высмеял план по захвату Крыма

Планы президента Польши Анджея Дуды помочь Киеву захватить Крым вызвали смех бывшего советника главы Пентагона, полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора.

Ведущий YouTube-канала Judging Freedom спросил у Макгрегора его мнение о призыве Дуды поддержать президента Украины Владимира Зеленского захватить полуостров. Экс-советник военного ведомства США рассмеялся и уточнил, не ослышался ли он насчет намерений Дуды.

«Президент Польши хочет, чтобы американские войска вместе с польскими помогли ВСУ захватить Крым, но это невозможно», — сказал Макгрегор, предположив, что польский лидер «употребляет что-то галлюциногенное».

Экс-советник Пентагона отметил, что Польша пытается ввязать НАТО в конфликт на Украине, рассчитывая на применение пятой статьи устава Североатлантического альянса, по которой нападение на одну страну будет рассматриваться как нападение на НАТО в целом.