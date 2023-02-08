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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Бывший советник Пентагона высмеял план по захвату Крыма

Источник:
Sibnet.ru
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Армия Украины
Фото: © U.S. Department of Defense

Планы президента Польши Анджея Дуды помочь Киеву захватить Крым вызвали смех бывшего советника главы Пентагона, полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора.

Ведущий YouTube-канала Judging Freedom спросил у Макгрегора его мнение о призыве Дуды поддержать президента Украины Владимира Зеленского захватить полуостров. Экс-советник военного ведомства США рассмеялся и уточнил, не ослышался ли он насчет намерений Дуды.

«Президент Польши хочет, чтобы американские войска вместе с польскими помогли ВСУ захватить Крым, но это невозможно», — сказал Макгрегор, предположив, что польский лидер «употребляет что-то галлюциногенное».

Экс-советник Пентагона отметил, что Польша пытается ввязать НАТО в конфликт на Украине, рассчитывая на применение пятой статьи устава Североатлантического альянса, по которой нападение на одну страну будет рассматриваться как нападение на НАТО в целом.

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Оборона #Армия #Конфликты
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Топ комментариев

c2h5oh76

они все в отставке адекватные, а вот что их заставляло генерировать бред при должности, это великая тайна...

IG_S

Ну хоть один адекватный человек

GammiPluh

Я вывернул ситуацию на изнанку (ведь так и поступили янки в свое время для "принуждения к миру" что было...

number10

Потери в живой силе у Украины очень расплывчатая цифра, их вообще ни кто не считает. Там убитыми примерно...