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ТГУ запустит 3D‑печать биотканей

Источник:
Sibnet.ru
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Ученый возле 3D-биопринтера в Томском государственном университете
Фото: © пресс-служба ТГУ

Томский государственный университет запустит 3D-печать биотканей для тестирования новых препаратов, разработки «заплаток» дефектов кожи и мыщц, сообщает пресс-служба ТГУ.

Ученые приступают к печати биологических тканей из живых клеток, выделенных у людей. Это позволит не только исследовать особенности изменений при серьезных патологиях, но и тестировать препараты, создаваемые для их лечения.

Ткани, воссозданные на 3D-биопринтере, будут иметь несколько типов клеток с разной плотностью, а также с ключевыми архитектурными особенностями. Это поможет проводить исследования влияния заболеваний на организм, а также прорабатывать разные способы лечения.

В частности, ученые смогут тестировать новые препараты, исключив из клинических испытаний такое звено, как исследования с участием лабораторных животных, что значительно ускорит процесс доведения новых препаратов до пациентов.

Материаловеды ТГУ проводят испытания новых разработок, предназначенных для замещения костной ткани и закрытия дефектов мягких тканей – кожи, мышц, стенки кровеносных сосудов, сухожилий, связок, внутренних органов. Тестирование на 3D-образцах, напечатанных из клеток, позволят достичь максимальной биосовместимости имплантов с человеческими тканями.

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MuCbE

Я думаю Японии мешает последствия стирания этой Японии. Если они проведут референдум, то скорее пара...

velam

Ну я думаю за печеньки наши не продадуться на курилах.

MuCbE

Он что Мюнхгаузен? Ракета и сама долетит.

GammiPluh

Зачем упускать шанс еще разок долбануть по Хиросиме (тем более мирного договора нет)... красивый был...