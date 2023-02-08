Томский государственный университет запустит 3D-печать биотканей для тестирования новых препаратов, разработки «заплаток» дефектов кожи и мыщц, сообщает пресс-служба ТГУ.

Ученые приступают к печати биологических тканей из живых клеток, выделенных у людей. Это позволит не только исследовать особенности изменений при серьезных патологиях, но и тестировать препараты, создаваемые для их лечения.

Ткани, воссозданные на 3D-биопринтере, будут иметь несколько типов клеток с разной плотностью, а также с ключевыми архитектурными особенностями. Это поможет проводить исследования влияния заболеваний на организм, а также прорабатывать разные способы лечения.

В частности, ученые смогут тестировать новые препараты, исключив из клинических испытаний такое звено, как исследования с участием лабораторных животных, что значительно ускорит процесс доведения новых препаратов до пациентов.

Материаловеды ТГУ проводят испытания новых разработок, предназначенных для замещения костной ткани и закрытия дефектов мягких тканей – кожи, мышц, стенки кровеносных сосудов, сухожилий, связок, внутренних органов. Тестирование на 3D-образцах, напечатанных из клеток, позволят достичь максимальной биосовместимости имплантов с человеческими тканями.