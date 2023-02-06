Ядро Земли остановилось: человечеству стоит паниковать?

Вращение твердого внутреннего ядра Земли практически полностью остановилось, к такому выводу пришли китайские ученые. В ближайшее время гигантский металлический шар внутри планеты может закрутиться в противоположном направлении. Стоит ли человечеству бить тревогу?

Исследователи из Пекинского университета проанализировали траектории сейсмических волн за последние 60 лет, которые распространялись в земной коре в результате землетрясений. Оказалось, что с 2009 года различий по времени в прохождении волн практически нет — это указывает на то, что ядро Земли остановилось.

Полученные результаты совпадают с изменениями продолжительности дня на доли миллисекунды, говорится в статье авторов исследования, опубликованной журналом Nature Geoscience. Кроме этого, в пользу теории об остановке ядра Земли говорят зафиксированные аномалии магнитного поля.

Динамо-машина внутри планеты

Внутреннее ядро Земли — самая глубокая оболочка планеты, которая состоит преимущественно из железа и никеля. Его радиус составляет около 1220 километров. От остальных оболочек Земли этот твердый металлический шар отделен жидким внешним ядром.

Такая система не обязана вращаться абсолютно синхронно — поэтому ядро может вращаться немного быстрее или медленнее, чем остальная часть Земли. Кроме этого, оно способно менять направление вращения. Проведенные в 1996 году расчеты показали, что пока Земля за 24 часа делает полный оборот на 360 градусов, ядро обгоняет ее на доли градуса.

Считается, что твердое ядро — часть гигантской динамо-машины, благодаря которой Земля обладает магнитным полем. В жидком внешнем ядре создаются конвективные потоки, отводящие от твердого внутреннего ядра тепло.

внутреннее строение Земли Фото : © Kelvinsong

Силы Кориолиса закручивают эти потоки в спирали, благодаря постоянному трению они приобретают электрический заряд, формируя контурные токи. Такой процесс называется термохимическая конвекция.

По оценкам ученых, магнитное поле Земли возникло примерно 4,2 миллиарда лет назад. Магнитосфера защищает Землю от потоков опасных для всего живого ионизированных частиц из солнечной короны. Без нее планета была бы безжизненной.

Например, обладающий крайне слабым магнитным полем Марс лишился запасов воды как раз из-за воздействия солнечного ветра. Исследователи предполагают, что по этой же причине влагу в своей атмосфере потеряла Венера.

Чем грозит остановка твердого ядра

Если ядро Земли остановилось, не грозит ли это серьезным ослаблением магнитосферы, которое приведет к гибели всего живого на поверхности планеты? К счастью, ученые считают такой сценарий маловероятным.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин подчеркнул, что даже если гипотеза об остановке ядра Земли верна, итоговое воздействие на планету данного явления будет минимальным.

«Ничего такого страшного не произошло и произойти не может. Что касается изменения продолжительности дня, то это ничтожная величина, она никак не будет заметна человеку», — цитирует российского ученого портал «Мир 24».

По мнению директора Института физики Земли РАН Сергея Тихоцкого, зафиксированный эффект — слишком тонкий, поэтому никакого влияния на жизнь людей он не окажет, пишет РБК. Кроме этого, процесс таких изменений носит периодический характер и почти наверняка происходит на протяжении всей истории существования планеты.

Ученые предполагают, что твердое ядро Земли останавливается и меняет направление вращения каждые 35 лет, а весь цикл составляет около 70 лет. Такие циклы идеально объясняют наблюдаемые сдвиги геомагнитного поля и продолжительности земных суток.

Однако эксперты подчеркивают, что любые изменения магнитного поле нашей планеты требуют тщательного изучения и непрерывного мониторинга — из-за ключевой роли этого физического явления в сохранении человечества как вида.