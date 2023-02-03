Перуанский шаман предсказал дату завершения СВО

Конфликт на Украине закончится летом 2023 года, предсказал известный перуанский шаман Клеофе Седано.

Шаман провел традиционный ритуал со своими коллегами в Лиме — столице Перу. В ходе обряда участники использовали фотографии президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Братство перуанских шаманов увидело, что в начале этого года русско-украинский конфликт серьезно обострится. Однако к концу лета враждующие страны выберут путь мира», — цитирует шамана «Вечерняя Москва».

Седано уточнил, что обряд показал много плохих знаков — это события, которые привели к конфронтации на Украине. Однако в итоге между фото Путина и Зеленского возникло «змеиное крыло» — древний символ согласия и примирения.