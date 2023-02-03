НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Перуанский шаман предсказал дату завершения СВО

Источник:
Sibnet.ru
334 1
Фото: Larry Lamsa / Attribution License

Конфликт на Украине закончится летом 2023 года, предсказал известный перуанский шаман Клеофе Седано.

Шаман провел традиционный ритуал со своими коллегами в Лиме — столице Перу. В ходе обряда участники использовали фотографии президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Братство перуанских шаманов увидело, что в начале этого года русско-украинский конфликт серьезно обострится. Однако к концу лета враждующие страны выберут путь мира», — цитирует шамана «Вечерняя Москва».

Седано уточнил, что обряд показал много плохих знаков — это события, которые привели к конфронтации на Украине. Однако в итоге между фото Путина и Зеленского возникло «змеиное крыло» — древний символ согласия и примирения.

Еще по теме
Бесплатное приложение поможет зафиксировать НЛО
Бизнес на призраках, или Как сфотографировать духа
Экстрасенс назвала дату окончания СВО
Власти США изучат новые сообщения об НЛО
смотреть все
Жизнь #Мистика #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Неделя в стиле Smart» стартует на Sibnet.ru
Умные шаги: как автоматизировать жилье просто и недорого
Кого в 2023 году призовут на военные сборы
Wink лишится телеканалов «History» и «History2 HD»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

GammiPluh

а что телевидение на Украине уже закончилось? там и посмотри тысячу и один вариант победы над Россией

Nik3316

"Украина упустила шанс на победу..." да как бы у нее этого шанса и не было никогда...

GammiPluh

хочешь чтобы русские как во вторую мировую толпами шли на заранее подготовленные нацистами позиции во...

Uynachalnica

«Поколение победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в...