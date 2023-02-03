Die Welt объяснила неизбежность поражения Украины

Украина упустила шанс на победу, появившийся у нее из-за первоначальных просчетов Москвы, считает обозреватель влиятельной немецкой газеты Die Welt Кристоф Б. Шильтц.

«Горько осознавать, но победа Украины с каждым днем становится все менее вероятной. У киевской армии на исходе люди и материально-технические средства, противник находится в лучшем положении, его ресурсы огромны. Неудивительно поэтому, что западные дипломаты все чаще говорят о перемирии», — пишет обозреватель.

По его мнению, практически исключено, что Украина выйдет из этой схватки победителем. Особенно, если победа видится украинскому президенту Владимиру Зеленскому как «освобождение всех оккупированных территорий, в том числе Крыма».

Во-первых, стало ясно, что Запад поддерживает Киев так, чтобы только не допустить его быстрого разгрома. Во-вторых, Россия разрушила от 60 до 70% критически важной инфраструктуры Украины. В третьих, у России — огромные военные ресурсы. Она имеет более 4 тысяч боеготовых танков, готовых к наступлению, приводит Кристоф Б. Шильтц мнение экспертов.

В-четвертых, у Украины заканчиваются солдаты. В стране проходит как минимум восьмая волна мобилизации, на фронт уже посылают мужчин старше 60 лет. Россия же располагает большими мобилизационными ресурсами, говорится в статье.

В силу этого «Россия выйдет из этой войны не только как военный победитель с территориальными приобретениями, но и как политический победитель», отметил обозреватель.