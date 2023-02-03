Названы японские правила стройной фигуры

Чтобы эффективно похудеть, недостаточно соблюдать диету — требуется правильно сочетать продукты. Известный японский диетолог Риэ Мацуда, которая использует научные знания для своих курсов по похудению, дала восемь рекомендаций, которые позволят быстро сбросить вес.

Первое правило — сочетать белок с витамином B6, который усиливает метаболизм. Например, для этого можно посыпать мясо кунжутом или добавлять к мясным блюдам помидоры.

Второе правило — избегать приправ с высоким содержанием сахара и добавок. Например, вместо кетчупа лучше использовать соевый соус или пряные травы. Третье правило — не начинать прием пищи с углеводов. Сначала лучше употребить белок, это поможет сдержать повышение уровня глюкозы в организме.

Четвертое правило — использовать тушеную капусту и воду с лимонным соком для предотвращения переедания. Тушеная капуста содержит много растительных волокон и быстро дает ощущение сытости. Лимонный сок активизирует гормон адипонектин, который обладает жиросжигающим эффектом.

Пятое правило японского диетолога — употреблять сырое оливковое, льняное, кунжутное и другие масла, которые содержат омега-3 жирные кислоты. Шестое правило — регулярно использовать в пищу ферментированные продукты: например, кефиры, йогурты.

Седьмое правило — отказаться от приготовления продуктов из пшеничной муки. Глютен плохо расщепляется пищеварительными ферментами и заставляет человека переедать. Последнее, восьмое правило Риэ Мацуды гласит, что аппетит во время менопаузы эффективно подавляется соевыми продуктами.

Какие продукты содержат витамин B6

В этом списке помидоры, брокколи, бананы, чеснок, скумбрия, сайра, тунец, печень, коричневый рис, семена кунжута, порошок карри.