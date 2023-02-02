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Как вернуть подарочный сертификат с истекшим сроком годности

Источник:
Sibnet.ru
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Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Продавец обязан вернуть стоимость подарочного сертификата, если срок действия его истек, иначе это будет неосновательное обогащение.

После того как срок сертификата истек, у продавца нет обязанности «обменивать» сертификат на товар или услугу, но это не позволяет ему удерживать деньги, уплаченные за сертификат.

Поэтому если деньги не возвращают – это неосновательное обогащение продавца, сообщается на портале Минфина РФ «Мои финансы».

Если продавец по письменному заявлению владельца сертификата отказывает в возврате денег, то владелец может обратиться к продавцу с официальной претензией, в суд с исковым заявлением о возврате суммы, уплаченной за сертификат, как неосновательном обогащении. Также он может обратиться в Роспотребнадзор с жалобой на действия продавца.

Также владелец сертификата имеет право потребовать в суде от продавца выплаты процентов (неустойки) за удержание продавцом денег в соответствии с требованием статьи 395 ГК РФ, а также штрафа за неудовлетворение продавцом требования потребителя в добровольном порядке.

Надо обратить внимание на срок исковой давности. Если с момента окончания срока действия сертификата прошло более трех лет, ответчик (продавец) может заявить в суде об истечении срока исковой давности, а в удовлетворении иска могут отказать.

Нередко продавцы при отказе в возврате денег за сертификат ссылаются на внутренние правила магазина. Это неправомерно, поскольку, если положения внутренних правил ущемляют права потребителя и противоречат действующему законодательству, они не имеют юридической силы.

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Топ комментариев

GammiPluh

Полоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента

mosquito__2010

Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...

ball-n-wall

У нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...

Nik3316

"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...