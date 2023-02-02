Как вернуть подарочный сертификат с истекшим сроком годности

Продавец обязан вернуть стоимость подарочного сертификата, если срок действия его истек, иначе это будет неосновательное обогащение.
После того как срок сертификата истек, у продавца нет обязанности «обменивать» сертификат на товар или услугу, но это не позволяет ему удерживать деньги, уплаченные за сертификат.
Поэтому
если деньги не возвращают – это неосновательное обогащение продавца, сообщается
на портале Минфина РФ «Мои финансы».
Если продавец по письменному заявлению владельца сертификата
отказывает в возврате денег, то владелец может обратиться к продавцу с
официальной претензией, в суд с исковым заявлением о возврате суммы, уплаченной
за сертификат, как неосновательном обогащении. Также он может обратиться в
Роспотребнадзор с жалобой на действия продавца.
Также владелец сертификата имеет право потребовать в суде от
продавца выплаты процентов (неустойки) за удержание продавцом денег в
соответствии с требованием статьи 395 ГК РФ, а также штрафа за неудовлетворение
продавцом требования потребителя в добровольном порядке.
Надо обратить внимание на срок
исковой давности. Если с момента окончания срока действия сертификата прошло
более трех лет, ответчик (продавец) может заявить в суде об истечении срока
исковой давности, а в удовлетворении иска могут отказать.
Нередко продавцы при отказе в возврате денег за сертификат
ссылаются на внутренние правила магазина. Это неправомерно, поскольку, если
положения внутренних правил ущемляют права потребителя и противоречат
действующему законодательству, они не имеют юридической силы.
GammiPluhПолоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента
mosquito__2010Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...
ball-n-wallУ нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...
Nik3316"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...