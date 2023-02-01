Эксперимент по запрету продажи «просрочки» стартовал в России

Эксперимент по исключению продажи просроченных товаров с помощью маркировки стартовал в России 1 февраля и продлится до 1 августа 2023 года.

Продукцию прямо на кассе станут отслеживать с помощью средств маркировки «Честный знак». В случае определения «просрочки», ее будет технически нельзя продать.

«Технический запрет на продажи просроченной продукции снизит риски для магазинов, когда по причине человеческого фактора просроченные товары не успевают убрать с прилавков, и они попадают в корзины покупателей», — сказала ТАСС сопредседатель комитета по цифровым инициативам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Анна Орлова.

Участвовать в эксперименте будут отдельные виды молочной продукции, бутилированная питьевая и минеральная вода, пиво и слабоалкогольные напитки. Отобраны также табак, курительные смеси для кальяна, а также электронные системы нагревания табака, говорится в постановлении правительства РФ.

Национальную систему маркировки товаров «Честный знак» ввели в России в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. С 1 апреля начнется поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков.

Если эксперимент пройдет успешно, то в будущем покупка продукции, незаконно введенной в оборот или с истекшим сроком годности, станет блокироваться кассовыми аппаратами с соответствующим программным обеспечением, пояснили в правительстве.

Еще до эксперимента подобную систему внедрила крупнейшая торговая сеть России — «Магнит». По словам главы Центра развития перспективных технологий Реваза Юсупова, маркировка сделает такую систему доступной не только для сетей, но и для автоматизированной традиционной розницы, магазинов у дома.

«Просрочка» стала проблемой

Производители приветствовали запуск системы. «Если покупатель купил товар с истекшим сроком годности, то это сказывается на репутации и производителя, хотя вины завода в этом никакой нет», — отметила заместитель гендиректора компании «Юг Молоко» Анастасия Скляр.

По ее словам, «маркировка уже показала свою эффективность и отсекла часть недобросовестных конкурентов, которые производили контрафактную или некачественную продукцию, благодаря этому у нас объемы продаж выросли на 30%».

«Реализация просроченной продукции ежегодно входит в топ-3 нарушений. Наши собственные исследования, которые мы проводим, в том числе, и по крупнейшим сетям, показывают, что в каждом втором магазине независимо от бренда всегда находится просрочка», — сообщил заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.



