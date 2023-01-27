Совет ЕС продлил санкции против России

Совет Евросоюза на полгода продлил действие санкций против России, введенных в связи с ситуацией на Украине, сообщается на сайте организации.

Таким образом, европейские ограничительные меры, применяемые против определенных секторов экономики России, теперь будут действовать до 31 июля 2023 года.

«Они состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения в отношении финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши», — уточняется в документе.

Совет ЕС также напомнил, что, помимо экономических санкций, Евросоюз ввел в отношении России различные виды мер в ответ на дестабилизирующие действия против Украины.

К ним относятся ограничения экономических отношений с Крымом, а также с ДНР и ЛНР; индивидуальные ограничительные меры, предусматривающие замораживание финансовых активов физических и юридических лиц; дипломатические меры.