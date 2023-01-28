Ортопед показал простое упражнение для исправления осанки

Ортопед-травматолог высшей категории Виктор Мамонтов показал на видео упражнение, которое поможет улучшить осанку.

«Встаньте ровно, прямо, голову держите ровно, подбородок находится параллельно полу. Руки заведите за спину, сделайте вдох, плечи расправьте и постойте так 5–6 секунд, затем выдох и плечи верните в исходное положение», — описал упражнение Мамонтов на YouTube-канале.

Упражнение быстрое и простое, но, важно, делать все движения правильно.

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