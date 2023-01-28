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Ортопед показал простое упражнение для исправления осанки

Источник:
Sibnet.ru
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Упражнения для ягодиц
Фото: © Sibnet.ru

Ортопед-травматолог высшей категории Виктор Мамонтов показал на видео упражнение, которое поможет улучшить осанку.

«Встаньте ровно, прямо, голову держите ровно, подбородок находится параллельно полу. Руки заведите за спину, сделайте вдох, плечи расправьте и постойте так 5–6 секунд, затем выдох и плечи верните в исходное положение», — описал упражнение Мамонтов на YouTube-канале.

Упражнение быстрое и простое, но, важно, делать все движения правильно.

Деформация позвоночника бывает у 5–10% россиян, что сопоставимо с уровнем заболеваемости в мире.

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Жизнь #Здоровье
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Топ комментариев

pepelmetal

Хахах) типичные асашай, европку прогнули а сами заднюю дали

pepelmetal

А Blackwater они тоже террористами признали)? Или вы не понимаетеэтодругое)))?

c2h5oh76

вот именно! сначала спалим всех кошек, а потом заставим европу покупать абрамов

Disobedient

Скоро у черепа гитлера сосед появится в госархиве?)))