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США признали «Вагнер» международной преступной организацией

Источник:
ТАСС
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Американские власти признали ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией и ввели санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, связанных с ней, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«США вводят санкции против лиц и структур, связанных с российской военизированной "Группой Вагнер" и ее руководителем Евгением Пригожиным", включая "ключевую инфраструктуру и связанные с ней подставные компании", а также ряда производителей вооружений в России», — цитирует ТАСС Блинкена

По его словам, «Блинкен уточнил, что этот шаг, в частности, нацелен на то, чтобы осложнить проведение Россией специальной военной операции на Украине».

Минфин США сообщил, что классифицировал ЧВК «Вагнер» как «серьезную транснациональную преступную организацию».

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