Американские власти признали ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией и ввели санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, связанных с ней, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«США вводят санкции против лиц и структур, связанных с российской военизированной "Группой Вагнер" и ее руководителем Евгением Пригожиным", включая "ключевую инфраструктуру и связанные с ней подставные компании", а также ряда производителей вооружений в России», — цитирует ТАСС Блинкена
По его словам, «Блинкен уточнил, что этот шаг, в частности, нацелен на то, чтобы осложнить проведение Россией специальной военной операции на Украине».
Минфин США сообщил, что классифицировал ЧВК «Вагнер» как «серьезную транснациональную преступную организацию».
AlhazredЩа "некупленные" эксперты с Сибнета разнесут этого купленного в пух и прах)))
mosquito__2010Всё в этом мире достигается путём эмпирическим. Не страшно и не боятся - это до первого реально разбитого...
GammiPluhВас на столько меньшинство в России, что даже геев больше и они даже нормальные ребята оказывается
nicollaichОтвечая на вопрос, поможет ли встреча с российским президентом Владимиром Путиным разрешить конфликт,...