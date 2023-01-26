«Адмирал Горшков» пригрозил НАТО из Атлантики супероружием

Российский фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в Атлантике произвел электронный пуск гиперзвуковой ракетой «Циркон». Минобороны показало видео учений.

Пуск ракеты производился методом компьютерного моделирования. «В соответствии с учебной обстановкой фрегат отработал организацию нанесения ракетного удара гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 километров», — говорится в сообщении Минобороны.

По словам командира фрегата капитана первого ранга Игоря Крохмаля, эффективность запуска составила одну единицу, что «означает полное соответствие ожиданиям».

«Адмирал Флота Советского Союза Горшков» отправился в поход 4 января. Дал команду на поход лично президент России Владимир Путин.

Поход фрегата с «Цирконами» по Атлантическому океану выполняет функцию демонстрации флага России, пояснил военный обозреватель ТАСС Владимир Карнозов. «Это символическое значение, что первый корабль с гиперзвуковыми ракетами уже пошел в боевой поход», — отметил он.

«Циркон» — гиперзвуковая ракета, способная развивать скорость, равную девяти числам Маха (девять скоростей звука). Ее дальность — более 1 тысячи километров. Страны НАТО таким оружием пока не обладают. В США его лишь испытывают.

Первым в мире носителем гиперзвукового оружия стал фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».