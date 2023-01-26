Байден отправит Зеленскому батальон «Абрамсов»

Соединенные Штаты передадут Украине 31 танк Abrams — это эквивалентно одному украинскому батальону, заявил президент США Джо Байден. Он признал, что их поставка на поле боя потребует времени.

Предпринять этот шаг рекомендовал глава Пентагона Ллойд Остин, поскольку это «повысит способность Украины защищать свою территорию и достичь стратегических целей», приводит РБК слова Байдена.

По его словам, Abrams — «самые боеспособные танки в мире», но они сложны в обслуживании. В связи с этим Вашингтон передаст Киеву необходимое оборудование и начнет подготовку украинских военных «как можно скорее».

США также отправят на Украину восемь ремонтно-эвакуационных машин для обслуживания танков.

Ранее танковую роту из Leopard 2 Киеву пообещала направить Германия. О готовности передать Leopard сообщили также Польша и Норвегия. Всего, по данным немецких властей, Украина получит от ФРГ и союзников 112 танков. Ранее Великобритания сообщила о скорой передаче Украине Challenger 2, а Франция — колесные танки AMX-10 RC.