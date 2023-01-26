НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Байден отправит Зеленскому батальон «Абрамсов»

Источник:
РБК
417 4

Соединенные Штаты передадут Украине 31 танк Abrams — это эквивалентно одному украинскому батальону, заявил президент США Джо Байден. Он признал, что их поставка на поле боя потребует времени.

Предпринять этот шаг рекомендовал глава Пентагона Ллойд Остин, поскольку это «повысит способность Украины защищать свою территорию и достичь стратегических целей», приводит РБК слова Байдена.

По его словам, Abrams — «самые боеспособные танки в мире», но они сложны в обслуживании. В связи с этим Вашингтон передаст Киеву необходимое оборудование и начнет подготовку украинских военных «как можно скорее».

США также отправят на Украину восемь ремонтно-эвакуационных машин для обслуживания танков.

Ранее танковую роту из Leopard 2 Киеву пообещала направить Германия. О готовности передать Leopard сообщили также Польша и Норвегия. Всего, по данным немецких властей, Украина получит от ФРГ и союзников 112 танков. Ранее Великобритания сообщила о скорой передаче Украине Challenger 2, а Франция — колесные танки AMX-10 RC.

Тема: Военная операция на Украине
Глава МИД Германии заявила, что Европа ведет войну против России
Кремль отреагировал на слухи о новой волне мобилизации
Украина объявила тотальную воздушную тревогу
ЧВК «Вагнер» посчитали «уникальной угрозой»
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Правила проезда на перекрестках с круговым движением поменяют
ЧВК «Вагнер» посчитали «уникальной угрозой»
Российские работники в январе получат урезанный аванс
Крысы раскрыли генетическое будущее мужчин
Обсуждение (4)
Картина дня
Глава МИД Германии заявила, что Европа ведет войну против России
Байден отправит Зеленскому батальон «Абрамсов»
Россиянам показали телевизионное обращение Зеленского
Конфискация активов России бумерангом ударит по Западу
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Топ комментариев

kostyl

Проблема в том, что с уходом Зеленого и даже Путина сама по себе проблема никуда не уйдет!!. Потому что...

GammiPluh

Иркут, Алейников... а че ваши комментарии только после проверки отображаются, а так понимаю вы ребята...

Nik3316

он видел Минские соглашения и потом комментарий на них от подписантов, что они для них значили...

GammiPluh

Украинцы вам нечего боятся - это оборонительная частная корпорация!