Байден отправит Зеленскому батальон «Абрамсов»

Соединенные Штаты передадут Украине 31 танк Abrams — это эквивалентно одному украинскому батальону, заявил президент США Джо Байден. Он признал, что их поставка на поле боя потребует времени.
Предпринять этот шаг рекомендовал глава Пентагона Ллойд Остин, поскольку это «повысит способность Украины защищать свою территорию и достичь стратегических целей», приводит РБК слова Байдена.
По его словам, Abrams — «самые боеспособные танки в мире», но они сложны в обслуживании. В связи с этим Вашингтон передаст Киеву необходимое оборудование и начнет подготовку украинских военных «как можно скорее».
США также отправят на Украину восемь ремонтно-эвакуационных машин для обслуживания танков.
Ранее танковую роту из Leopard 2 Киеву пообещала направить Германия. О готовности передать Leopard сообщили также Польша и Норвегия. Всего, по данным немецких властей, Украина получит от ФРГ и союзников 112 танков. Ранее Великобритания сообщила о скорой передаче Украине Challenger 2, а Франция — колесные танки AMX-10 RC.
kostylПроблема в том, что с уходом Зеленого и даже Путина сама по себе проблема никуда не уйдет!!. Потому что...
GammiPluhИркут, Алейников... а че ваши комментарии только после проверки отображаются, а так понимаю вы ребята...
Nik3316он видел Минские соглашения и потом комментарий на них от подписантов, что они для них значили...
GammiPluhУкраинцы вам нечего боятся - это оборонительная частная корпорация!